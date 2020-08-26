شكرا لقرائتكم خبر عن «مدرستي».. تعليم تفاعلي بأدوات إثرائية متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

تُعد منصة «مدرستي» أكبر مدرسة افتراضية في العالم لما تحتويه من مواد دراسية وخطط دراسية ومحتوى رقمي يستهدف أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يمثلون أكثر من 24 ألف مدرسة على مستوى المملكة بمشاركة 520 ألف معلم ومعلمة، وتقدم المنصة العديد من الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي الإلكتروني الإثرائي، والأنشطة التعليمية المتنوعة، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية دون توقف، ويحقق السلامة للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا

تقارير إنجاز

ويرتكز جوهر العملية التعليمية في المنصة على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي لاستقبال عام دراسي جديد، ودعم الأسرة وأولياء الأمور لأبنائهم، من خلال تخصيص المكان المناسب للتعلّم في المنزل، وتُعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة بهم، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين، كما تتيح للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم، لمعرفة كافّة المستجدات والمهام المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة كل البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، التي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.

تواصل مباشر

Advertisements

وقالت المشرفة العامة على الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بوزارة التعليم د. عهود الفارس: «منصة مدرستي تعتبر نظاما لإدارة عملية التعلم الإلكتروني، وتحتوي على العديد من الأدوات، التي تسمح للمعلم بإدارة العملية التعليمية بعدة طرق وتُعد نظاما مرنا، وتحتوي على العديد من الأدوات أو المحتوى التعليمي بأشكال وأنماط مختلفة لدعم المعلم في تصميم رحلة تعليمية بطرق مختلفة تتناسب مع إمكانات وتطلعات الطلاب في المراحل المختلفة، إضافة إلى وجود ربط مع منصة «نور»، وذلك بربط بيانات المعلمين والطلاب بشكل متتابع عن طريق المنصة، إضافة إلى وجود تواصل مباشر من خلال رقم موحد للدعم الفني ويحتوي على المحادثة ونظام للاستجابة على مدار الساعة، إضافة إلى إعلان كل المستجدات عبر حساب الوزارة على «تويتر» لتوضيح آليات الدخول والمنصات، التي تتاح للتواصل والحصول على المعلومات بشكل كامل، وتوفير الأدلة الإرشادية الموجهة للطالب وولي الأمر والمعلم والقائد».

استيعاب الأعداد

وعن قدرة المنصة على استيعاب عدد المعلمين والطلاب في أوقات محددة، قالت الفارس: «المنصة تضم مجموعة من الأدوات وفيها ربط بحزمة متكاملة لمايكروسوفت أوفيس، والفصول الافتراضية ستكون عن «مايكروسوفت تيم»، وهي مجموعة من الأدوات المتكاملة لنظام إدارة التعلم الإلكتروني، الذي يوفر المرونة وإمكانية تصميم رحلة تعليمية للطالب بعدة طرق، منها طريقة محاكاة الواقع الافتراضي للمدرسة بوجود جدول دراسي يبدأ مع بداية الدوام الطبيعي للمدارس، وغيرها من المزايا القادرة على استيعاب كل الأعداد بكل يسر وسهولة، إضافة إلى توفير خيار البث التليفزيوني للمناطق، التي لا تتمتع باتصال جيد بالإنترنت من خلال قنوات «عين» الفضائية، التي توفر أكثر من عشرين قناة دائمة للطلاب غير القادرين على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية مع وجود تكليفات وتقييمات تمكّن ولي الأمر من زيارة المدرسة على الأقل مرة واحدة بالأسبوع إذا ما لم تكن لديه إمكانية الدخول للأدوات أو الأنظمة الإلكترونية أو القدرة عليها».