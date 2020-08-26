شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف موظف وعامل لتعقيم مكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه، خلال استقباله، أمس، أمين العاصمة المقدسة م.محمد القويحص، بمقر الإمارة في جدة، إلى نتائج أعمال الأمانة خلال موسم حج 1441هـ، وجهود مواجهة جائحة «كورونا».
وأوضح «القويحص» أن الأمانة جندت أكثر من 18 ألف موظف وعامل لتنفيذ خطتها، وتجهيز 28 مركزاً للخدمات بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية ومصادرة التالف منها، ومتابعة تشغيل وصيانة المرافق البلدية المختلفة.
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