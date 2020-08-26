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18 ألف موظف وعامل لتعقيم مكة والمشاعر المقدسة

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اطلع الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على أعمال أمانة العاصمة المقدسة خلال جائحة «» والتي شملت تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات منع التجول، إضافة إلى تعقيم وتطهير 52 مسجدًا، فضلا عن أعمال الفِرَق الرقابية الميدانية في المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة.

واستمع سموه، خلال استقباله، أمس، أمين العاصمة المقدسة م.محمد القويحص، بمقر الإمارة في جدة، إلى نتائج أعمال الأمانة خلال موسم حج 1441هـ، وجهود مواجهة جائحة «كورونا».

وأوضح «القويحص» أن الأمانة جندت أكثر من 18 ألف موظف وعامل لتنفيذ خطتها، وتجهيز 28 مركزاً للخدمات بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية ومصادرة التالف منها، ومتابعة تشغيل وصيانة المرافق البلدية المختلفة.

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