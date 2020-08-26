شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جامعة الملك فيصل يتفقد أجهزة ومعدات «الدعم الفني» والان نبدء بالتفاصيل

زار وفد من الخبراء في المجال الزراعي من جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، مشتل ومنحل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية؛ للوقوف ميدانيًا على موقع وحدة الدعم الفني بالمنطقة، والاطلاع على كل احتياجاتها ومتطلباتها من أجهزة ومعدات، استعدادًا لافتتاحها.

جاء ذلك ضمن مشروع مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية في المملكة، الذي يتضمن أعمال إعداد وتأهيل وحدات الدعم الفني، وتوفير متطلبات عمل الوحدة من أجهزة ومعدات لتحليل التربة والماء والنبات، وضم الوفد كلاً من أستاذ الهندسة الزراعية د. محمد بشير، ومنسق متابعة الجودة بالجامعة، عبداللطيف الستوني.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، إن هذه الزيارة جاءت ضمن التعاون المشترك بين الوزارة، والجهات التعليمية، ضمن مشروع تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاج الفاكهة والخضراوات والتمور والمحاصيل الحقلية بالمملكة.

ونوه م. المطيري بالدور الذي ستلعبه وحدة الدعم الفني في تقديم خدمات كبيرة ومهمة للمزارعين، لما تحتويه من أجهزة ومعدات وأدوات، وكادر فني مدرب، من أجل إجراء كل تحاليل التربة الزراعية، ومياه الآبار، وتحديد مستوى الملوحة فيها، وكذلك المساهمة في معرفة النباتات المناسبة للزراعة في هذه الترب، والمروية من هذه المياه، إضافة إلى تحديد آلية لمعالجة ملوحة التربة والمياه إن وجدت، وتحتوي الوحدة على أجهزة تحليل النبات ومعرفة محتوياتها من العناصر الغذائية.