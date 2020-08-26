شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليون ريال لدعم الأسر المتعففة بـ«الذكية» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح الأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمقر الإمارة أمس، مبادرة «تمكين» لدعم أبناء الأسر المتعففة بالأجهزة الذكية لإكمال تعليمهم عن بعد.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق الشايق، أن عدد الأجهزة الذكية التي أعطيت للطلاب والطالبات من الأسر المتعففة بلغ 3050 جهازا ذكيا، و2900 شريحة بيانات مدفوعة التكاليف، وأوضح أن إجمالي الدعم للمبادرة بلغ 2.730.000 ريال.

وأبان أن المبادرة أتت بالشراكة مع إمارة المنطقة والجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال، الهادفة إلى مواكبة الخطط التعليمية التي طرحت أسلوب التعليم عن بعد لضمان تعليم مرئي متكامل للطلاب والطالبات الأكثر احتياجا، كما تهدف المبادرة إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال التعاون مع الجهات الداعمة ورجال الأعمال وتفعيل توجهات وزارة التعليم حيال التعليم عن بعد كي تصبح من الأساليب الاعتيادية التي تحقق تطلعات رؤية المملكة.

وأشاد أمير المنطقة بمبادرة «تمكين» وآلية تنفيذها، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تحرص دائما على تلبية احتياجات الأسر المحتاجة في شتى المجالات وما تقدمه من دعم سخي للجهات الخيرية لتوفير سبل الراحة والرفاهية لهم.