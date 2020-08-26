شكرا لقرائتكم خبر عن تذليل عقبات تنمية العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص ضرورة تنفيذ مشروعات الأمانة وفق الجدول الزمني المعتمد، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ الأعمال حتى تساهم المشروعات في خدمة السكان من مواطنين ومقيمين وتحسن جودة الحياة بمكة المكرمة، جاء ذلك عقب جولته التفقدية أمس، لبعض المشروعات التنموية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وشملت الجولة الاطلاع على أعمال مشروع طريق السيدة زينب الهلالية بمخطط الشوقية، ومشروع طريق السيدة فاطمة الزهراء بمخطط النسيم، ومشروع استكمال معالجة العشوائيات في حي الخنساء، ومشروع إنشاء الجداريات والمجسمات التجميلية، ومشاريع تطوير ممرات المشاة.