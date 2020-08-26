، "آل شريم" في زيارة لمحافظي بارق والمجاردة ويشارك في تسليم المقررات بمدرستين ،

- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
التقى مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم أمس الثلاثاء محافظي محافظتي المجاردة وبارق، كما زار مدرستين بالمحافظتين وشارك في تسليم المقررات والتقى الكوادر الإدارية والتعليمية.
يأتي هذا بناءً على توجيه وزير التعليم للالتقاء بالمسؤولين واستعراض جهود وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم محايل عسيراستعدادًا لانطلاق العام الدراسي ١٤٤٢هـ بدأً بالحديث عن ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم في المحافظات وخطة الإدارة لتسليم المقررات الدراسية، ومبادرة الإدارة (هذا واجبنا) لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وذوي الظروف الخاصة والحديث عن استعداد الإدارة في مجال المباني وصيانتها والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة، وتسجيل الطلاب والطالبات، وحركة النقل الداخلي، ومنصة (مدرستي)، التي أطلقتها وزارة التعليم واستعداد الإدارة للعمل عليها من خلال إعداد خطة للتدريب تستهدف كل شرائح العاملين في المجتمع التعليمي، وبين أوقات العمل في المنصة، بالإضافة إلى كل وسائل التعليم عن بعد.
وشدد "آل شريم" على دور الأسرة في المتابعة، وحث أبنائهم على الجدية والانضباط لإنجاح العملية التعليمية.
فيما زار مدير تعليم محايل ثانوية جابر بن حيان في مكتب التعليم بمحافظة المجاردة؛ وثانوية اليمامة في مكتب التعليم بمحافظة بارق للاطمئنان على سير العمل ومتابعة خطط الاستعداد للعام الدراسي، وشارك في تسليم الطلاب المقررات الدراسية، كما التقى الكادر التعليمي والإداري.
"آل شريم" في زيارة لمحافظي بارق والمجاردة ويشارك في تسليم المقررات بمدرستينعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-08-26
التقى مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم أمس الثلاثاء محافظي محافظتي المجاردة وبارق، كما زار مدرستين بالمحافظتين وشارك في تسليم المقررات والتقى الكوادر الإدارية والتعليمية.
يأتي هذا بناءً على توجيه وزير التعليم للالتقاء بالمسؤولين واستعراض جهود وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم محايل عسيراستعدادًا لانطلاق العام الدراسي ١٤٤٢هـ بدأً بالحديث عن ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم في المحافظات وخطة الإدارة لتسليم المقررات الدراسية، ومبادرة الإدارة (هذا واجبنا) لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وذوي الظروف الخاصة والحديث عن استعداد الإدارة في مجال المباني وصيانتها والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة، وتسجيل الطلاب والطالبات، وحركة النقل الداخلي، ومنصة (مدرستي)، التي أطلقتها وزارة التعليم واستعداد الإدارة للعمل عليها من خلال إعداد خطة للتدريب تستهدف كل شرائح العاملين في المجتمع التعليمي، وبين أوقات العمل في المنصة، بالإضافة إلى كل وسائل التعليم عن بعد.
وشدد "آل شريم" على دور الأسرة في المتابعة، وحث أبنائهم على الجدية والانضباط لإنجاح العملية التعليمية.
فيما زار مدير تعليم محايل ثانوية جابر بن حيان في مكتب التعليم بمحافظة المجاردة؛ وثانوية اليمامة في مكتب التعليم بمحافظة بارق للاطمئنان على سير العمل ومتابعة خطط الاستعداد للعام الدراسي، وشارك في تسليم الطلاب المقررات الدراسية، كما التقى الكادر التعليمي والإداري.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:52 AM
أكد دور الأسرة في المتابعة وحث أبنائهم على الانضباط لإنجاح العملية التعليمية
التقى مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم أمس الثلاثاء محافظي محافظتي المجاردة وبارق، كما زار مدرستين بالمحافظتين وشارك في تسليم المقررات والتقى الكوادر الإدارية والتعليمية.
يأتي هذا بناءً على توجيه وزير التعليم للالتقاء بالمسؤولين واستعراض جهود وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم محايل عسيراستعدادًا لانطلاق العام الدراسي ١٤٤٢هـ بدأً بالحديث عن ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم في المحافظات وخطة الإدارة لتسليم المقررات الدراسية، ومبادرة الإدارة (هذا واجبنا) لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وذوي الظروف الخاصة والحديث عن استعداد الإدارة في مجال المباني وصيانتها والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة، وتسجيل الطلاب والطالبات، وحركة النقل الداخلي، ومنصة (مدرستي)، التي أطلقتها وزارة التعليم واستعداد الإدارة للعمل عليها من خلال إعداد خطة للتدريب تستهدف كل شرائح العاملين في المجتمع التعليمي، وبين أوقات العمل في المنصة، بالإضافة إلى كل وسائل التعليم عن بعد.
وشدد "آل شريم" على دور الأسرة في المتابعة، وحث أبنائهم على الجدية والانضباط لإنجاح العملية التعليمية.
فيما زار مدير تعليم محايل ثانوية جابر بن حيان في مكتب التعليم بمحافظة المجاردة؛ وثانوية اليمامة في مكتب التعليم بمحافظة بارق للاطمئنان على سير العمل ومتابعة خطط الاستعداد للعام الدراسي، وشارك في تسليم الطلاب المقررات الدراسية، كما التقى الكادر التعليمي والإداري.
، "آل شريم" في زيارة لمحافظي بارق والمجاردة ويشارك في تسليم المقررات بمدرستين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل شريم" في زيارة لمحافظي بارق والمجاردة ويشارك في تسليم المقررات بمدرستين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.