مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام العمل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عقد مجلس الوزراء، جلسته الثلاثاء ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ. عقد مجلس الوزراء، جلسته الثلاثاء ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ. ومن القرارات التي انتهى المجلس إليها، الموافقة على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ. ويعد ذلك التعديل الثالث على نظام العمل منذ إصداره في العام 2005، ومن المقرر أن تنشر التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية، مع تحديد تاريخ العمل بها.

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