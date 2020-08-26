شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..صاحب معرض: رفع القيمة المضافة سبب شلل سوق السيارات المستعملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قام أحد ملاك معارض السيارات، بتفسير ظاهرة الارتفاع في سوق السيارات المستعملة.
وأكد أن ذلك يأتي نتيجة لارتفاع قيمة الضريبة المضافة إلى 15% الأمر الذي أحدث توقف وشلل في سوق السيارات المستعملة.
وطالب صاحب معرض السيارات بعودة الضريبة إلى قيمتها الأولى 5% حتى يتعافى الاقتصاد ويعود سوق السيارات للعمل.
وتشهد معارض السيارات ارتفاعا في أسعار السيارات المستعملة بعدما كانت في متناول الجميع.
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