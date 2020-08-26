شكرا لمتابعة خبر عن «الوزراء» يتابع مستجدات جائحة كورونا واستعدادات العام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب مجلس الوزراء عن تطلعاته بأن يكون العام الهجري الجديد 1442هـ عام خير وبركة وأمن واستقرار على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتابع مجلس الوزراء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

واطلع مجلس الوزراء، على مستجدات جائحة فيروس كورونا على النطاقين المحلي والعالمي، وما سجلته آخر الإحصاءات عن الحالات في المملكة، في ظل استقرار الوضع الصحي والتواصل المستمر في ارتفاع حالات التعافي، والنزول التدريجي في انتشار الفيروس، بفضل اتخاذ الخطوات الاستباقية وتطبيق الاحترازات الوقائية.