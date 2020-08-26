ترددات قناة أبوظبي الرياضية الجديد ???? AD Sports ???? قنوات hd1-2-3 “أغسطس 2020” على قمر نايل سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2020 AD Sports وهي القناة الأكثر بحث على محرك البحث الشهير جوجل، قناة أبوظبي الرياضية هي مجموعة قنوات وليس قناة واحدة وتكون تحت اسم أبوظبي الرياضية 1,2,3,4,5,6,7, وتهتم قناة أبوظبي الرياضية بنقل العديد من الأحداث الرياضية العربية والعالمية الهامة, ولذلك حققت القناة شهرة واسعة بين المشاهدين وعشاق الساحرة المستديرة، ويتم بث القناة بأحدث التقنيات لعرض الصوت والصورة.

تعتبر قناة أبوظبي الرياضية من أشهر القنوات الرياضية النقلة لمباريات البطولة العربية ومباريات دوري دولة الإمارات المتحدة وتنقل جميع المباريات الهامة المختلفة من الدوريات العربية وأيضًا تنقل العديد من مباريات وبطولات الدول الأوروبية.

ترددات قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2020 AD Sports قنوات 1-2-3-4

سنقدم لكم من خلال هذا التقرير جميع الترددات الخاصة بقناة أبوظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة على القمر الصناعي نايل سات وأن تلك القنوات المفتوحة هي القنوات المجانية التي ليس لها اشتراكات شهرية وموجودة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى جميع ترددات قنوات أبوظبي وهى:

تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 12226 ( H ) 27500 3/4

تردد قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة

التردد 12467

الاستقطاب ( H )

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 2/3

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1-2-3-4

التردد 11804 الاستقطاب (H) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح 5/6

روابط مهمة

يعرض حساب قناة أبوظبي الرياضية على تويتر كافة الأحداث على الساحة الرياضية لحظة بلحظة.

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قناة أبوظبي الرياضة AD Sports على اليوتيوب.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية 5 HD

التردد 12092

الاستقطاب ( V )

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية “Abu Dhabi sport “HD ، SD

قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة

قناة أبو ظبي الرياضية 1

قناة أبو ظبي الرياضية 2

قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

قناة أبو ظبي الرياضية HD 1

قناة أبو ظبي الرياضية HD 2

قناة أبو ظبي الرياضية HD 3

قناة أبو ظبي الرياضية HD 4

قناة أبو ظبي الرياضية HD 5

قناة أبو ظبي الرياضية HD 6

قناة أبو ظبي الرياضية HD 7

تردد قناة أبوطبي الرياضية Abu Dhabi sport

القناة القمر الصناعي تردد معامل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ قناة أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي 5/6

باقة ترددات قنوات أبو ظبي على النايل سات

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة نايل سات 12226 27500 H 3/4 قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467 27500 H 2/3 أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804 27500 H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092 27500 V 5/6 أبوظبي الرياضية HD 5 نايل سات 12092 27500 V 5/6

تردد قنوات أبو ظبي كامله على جميع الأقمار الصناعية

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة أبوظبي الإمارات النايل سات 11938 27500 عمودي V 3/4 ترددات قنوات أبو ظبي النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 ترددات قنوات آبو ظبي العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الإمارات النايل سات 11823 27500 عمودي V 3/4 أبو ظبي الإمارات العرب سات 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الأولى +1 بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 أبوظبي الرياضية 2 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 أبو ظبي الرياضية 3 على بدر (عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك بدر(عربسات) 11804 27500 أفقي H 3/4 ناشيونال جيوغرافيك النايل سات 12226 27500 أفقي H 3/4 قناة أبو ظبي الرياضية HD1 TürkmenÄlem 11804 27500 أفقي H 5/6 قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 TürkmenÄlem 12456 27500 عمودي V 5/6 قناة أبوظبي الرياضية 3 HD Nilesat 201 12092 27500 عمودي V 5/6

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بذلك نكون قد انتهينا من عرض تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 – قناة أبوظبي الرياضية 2 – قناة أبوظبي الرياضية إكسترا – قناة أبوظبي الرياضية HD 1 – قناة أبوظبي الرياضية HD 2 – HD 3 – HD 4 – HD 5 – HD 6 – HD 7، وفق آخر تحديثات تعرضت لها على القمر الصناعي النايل سات خلال شهر أكتوبر الجاري، ونواصل متابعة مستمرة لتحديثات الترددات في حال تغييرها.