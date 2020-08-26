الحصيني: 3 مطارات سعودية ضمن الأعلى حرارة عالميًّا

وادي الدواسر احتل المركز السابع بـ46 درجة مئوية..
كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن الأماكن الأعلى تسجيلًا لدرجات حرارة حول العالم خلال 24 ساعة الماضية.
وقال عبر حسابه بموقع تويتر، إن مطار وادي الدواسر جاء في المركز السابع بتسجيل 46°C، في حين جاء مطار الملك خالد بالرياض في المركز 11 بتسجيل درجة حرارة وصلت إلى 45.5°C.
أشار الحصيني إلى أن مطار الدوادمي سجل 45 °C محتلًا بذلك المركز 15 في قائمة المناطق الأعلى من حيث درجة الحرارة، منوهًا بظهور سحابة ممطرة بحريملاء بحصاة قحطان وعُمان واليمن.
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