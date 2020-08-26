«نزار باهبري» يكشف مرحلة ما بعد تعافيه من فيروس كورونا

أكد استشاري مكافحة العدوى والأمراض الباطنية، الدكتور نزار باهبري، أنه تخطى المرحلة الحرجة بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أنه ما زال في مرحلة التأهيل.

وقال باهبري، في تصريحات لبرنامج «تم»، إنه لا يستطيع المشي أو الكلام لفترة طويلة دون أوكسجين وما زال يحتاجه على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تحصل عندما يتمكن الفيروس من الرئة، وأن الوفاة تحدث لأقل من 1% من المصابين بالفيروس.

وأوضح أن 2 % من المصابين يدخلون العناية المركزة، عندما يتمكن الفيروس من الرئة، ويحتاجون إلى أوكسجين وإعادة تأهيل لفترة، وهي الحالة التي يمر بها الآن، لافتًا إلى أن حلمه الآن أن يستطيع التحرك دون الحاجة إلى أوكسجين.

ونزار باهبري هو أحد الأطباء الذين اهتموا بتنفيذ مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتوعية المواطنين والمقيمين في المملكة حول خطورة فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.

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ورغم إصابة نزار باهبر بفيروس كورونا فإنَّه استمرَّ في توعية المواطنين عبر مقاطع مصورة، ولم يمنعه عن ذلك سوى دخوله العناية المركز إثر تدهور حالته الصحية وارتفاع درجة حرارته، لكن مستشفى سليمان الفقيه طمأن الجمهور على استقرار حالته الصحية.

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