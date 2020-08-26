بالصور.. متطوعو الهلال الأحمر يشاركون في فرز المصلين بـ850 مسجدًا

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي مبادرة لفرز وفحص المصلين في صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة، وذلك بمشاركة أكثر من 4055 متطوعًا من الهيئة في 13 منطقة بالمملكة وبعدد ساعات تطوعية بلغ نحو 15500 ساعة؛ حيث شملت المبادرة أكثر من 850 مسجدًا.

وشارك أكثر من 246 متطوعًا في مبادرة فحص المصلين بأكثر من 50 مسجدًا بمنطقة مكة المكرمة، و883 متطوعًا في 46 مسجدًا بالمدينة المنورة، فيما تواجد نحو 821 متطوعًا في نقاط الفرز لأكثر من 284 مسجدًا بالرياض، أما في منطقة الشرقية فشارك أكثر من 1181 متطوعًا في 248 مسجدًا.

Advertisements

وفي منطقة القصيم غطت المبادرة أكثر من 15 مسجدًا بمشاركة 83 متطوعًا، وفي الجوف 34 مسجدًا بمشاركة 252 متطوعًا، وفي الحدود الشمالية ساهم نحو 50 متطوعًا في فرز المصلين بـ16 مسجدًا، أما تبوك فقد شارك نحو 57 متطوعًا في فرز المصلين بـ19 مسجدًا.

وساهمت الفرق التطوعية للهلال الأحمر في فرز المصليين في أكثر من 41 مسجدًا بالباحة وبمشاركة 111 متطوعًا، وفي منطقة جازان غطت المبادرة نحو 50 مسجدًا بمشاركة 155 متطوعًا، وفي نجران 14 مسجدًا بمشاركة 71 متطوعًا، وفي عسير ساهم نحو 76 متطوعًا في فرز المصلين بـ13 مسجدًا، أما حائل فقد شارك نحو 69 متطوعًا في فرز المصلين بـ21 مسجدًا.

يأتي هذا انطلاقاً مع دور الهيئة التفاعلي مع كل ما من شأنه المحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع من خلال إطلاق عدد من المبادرات التوعوية أو تنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حيال تغيير بعض الممارسات أو السلوكيات أو تقديم الرعاية اللازمة