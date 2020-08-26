«المرور» يجدد التذكير بالغرامة المالية لتجاوز حدود المسارات بالطريق

حذر «المرور السعودي» من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، وقال، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن ذلك يعد مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال، وأرفق المرور السعودي منشور التحذير وأعلاه عبارة «لقيادة آمنة التزم بمسارك المحدد».

وفي وقت سابق أكّد المرور السعودي ضرورة التزام قائد المركبة بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية، وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية».

وقام المرور بنشر «إنفوجراف» جاء به: قبل التوقف عند الإشارة الضوئية، تأكد من اختيارك المسار المناسب لوجهتك على النحو التالي:

- الزم المسار الأيمن للالتفاف لليمين.

- الزم المسار الأوسط للمضي للأمام.

- الزم المسار الأيسر للالتفاف لليسار.

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كما نشر «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إنفوجراف، بعنوان ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء جاء به ما يلي:

- يجب التوقف قبل الالتفاف لليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

- إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

- يجب التقيُّد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيس بدون خدمة.

- إذا كان هناك طريق رئيس وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.

- عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.