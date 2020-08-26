8 خطوات لتفعيل خاصية الإشعارات لخدمات «الجوازات»

عبر تطبيق «أبشر» في الهواتف الذكية..

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات تفعيل خاصية الإشعارات لخدمات الجوازات المتاحة عبر تطبيق «أبشر» للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية. ونشر الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»، الخطوات والتي جاءت كالآتي: 1- تسجيل الدخول عبر التطبيق. 2- اختيار أيقونة معلوماتي. 3- اختيار أيقونة الخط الزمني. 4- تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي). Advertisements 5- اختيار تصنيف الخدمة (أنا والعائلة - المركبات - العمالة المنزلية - المخالفات المرورية). 6- اختيار الاسم ونوع الخدمة المطلوب التنبيه عنها قبل انتهاء تاريخ صلاحية سريانها. 7- تظهر عبارة (أضف إلى التقويم) ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب. 8- الضغط على أيقونة إضافة. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. متحدث الجوازات يعلن تفاصيل جديدة حول العودة عبر المنافذ البرية «الجوازات» تجدد التذكير بموقف تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين

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