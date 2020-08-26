مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارًا جديدًا.. تعديل نظام العمل.. وترقيات حكومية

عقد مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعه، اليوم، عبر الاتصال المرئي، وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن المجلس وافق على القرارات التالية:

أولاً :

الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة .

ثانياً :

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوغندا، وفي شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية أوغندا والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثا :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية .

رابعاً :

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات .

خامساً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية .

سادساً :

الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 95 ) في شأن حماية الأجور لعام 1949م، والموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 120 ) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م .

سابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ثامناً :

الموافقة على لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم.

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تاسعاً :

الموافقة على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

عاشراً :

إنشاء إدارة عامة للترجمة، وتشكيل لجنة للتحكيم في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ترتبطان بنائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية.

حادي عشر:

الموافقة على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز باسم "المركز الوطني للتنمية الصناعية " ، والموافقة على تنظيمه.

ثاني عشر:

الموافقة على تنظيم نادي سباقات الخيل.

ثالث عشر:

اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ولهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أعوام مالية سابقة.

رابع عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوف إلى وظيفة ( مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة.

ـ ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هويمل إلى وظيفة ( مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمن العام.

ـ ترقية عبدالمحسن بن محمد بن ناصر الكثيري إلى وظيفة ( وكيل الهيئة لشؤون التحقيق) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ـ ترقية بلغيث بن مغيدي بن بلغيث البارقي إلى وظيفة ( مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ـ ترقية بدر بن جزاء بن محمد الحربي إلى وظيفة ( مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.