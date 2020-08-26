

حصل مركز غسيل الكلى في مستشفى جازان العام على المركز الأول على مستوى المملكة، وذلك لتميزه في خدمة مرضى الكلى خلال النصف الأول لعام 2020. وبينت صحة جازان أن خدمة الغسيل الكلوي بالمنطقة تقدم من خلال 14 مركزاً لغسيل الكلى لأكثر من 1153 مريض فشل كلوي مزمن، منها 8 مراكز تابعة لوزارة الصحة مباشرة و 6 مراكز ضمن مشروع شراء خدمات الغسيل الكلوي، إضافةً إلى وحدة غسيل كلوي "بروتيني" للغسيل الكلوي المنزلي بمستشفى الملك فهد المركزي، والتي تخدم 51 مريضاً. وقالت صحة جازان إن 4 وحدات مجهزة لغسيل الكلى تعمل حالياً في مستشفيات صبيا وبيش، ومستشفى الملك فهد المركزي، وكذلك مستشفى الأمير محمد بن ناصر، لتقديم الخدمة لمرضى الغسيل الكلوي من المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا ، وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 وحدات مجهزة لغسيل الكلى بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.