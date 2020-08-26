مبادرة لدعم الأسر المتعففة بالأجهزة الذكية بالباحة

افتتح أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مبادرة «تمكين» لدعم أبناء الأسر المتعففة بالأجهزة الذكية لإكمال تعليمهم عن بعد. وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق أن المبادرة أتت بالشراكة مع إمارة المنطقة والجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال، الهادفة إلى مواكبة الخطط التعليمية التي طرحت أسلوب التعليم عن بعد لضمان تعليم مرئي متكامل للطلاب والطالبات الأكثر احتياجا، كما تهدف المبادرة إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية من الخلال التعاون مع الجهات الداعمة ورجال الأعمال وتفعيل توجهات وزارة التعليم حيال التعليم عن بعد كي تصبح من الأساليب الاعتيادية التي تحقق تطلعات رؤية المملكة.

وأبان الشايق أن عدد الأجهزة الذكية التي أعطيت للطلاب والطالبات من الأسر المتعففة بلغ 3050 جهازا ذكيا، 2900 شريحة بيانات مدفوعة التكاليف، وأوضح أن إجمالي الدعم لهذه المبادرة بلغ 2.730.000 ريال.