السعودية اليوم / من الوجهات السياحية في المملكة ... " المكيسر " درة الوجه الجميل لوجه الحجاز الباسم



الوجه 06 محرم 1442هـ الموافق 25اغسطس 2020 م واس

إعداد وتصوير : محمد الشريف

تتمتع محافظة الوجه ، بشواطئها الرملية النقية ، والخلجان والجروف المرتفعة والمنخفضة والألسنة والشعاب المرجانيـة الغاطسة بألوانها الجميلة، إلا أن في شواطئ منطقة " المكيسر " شمال المحافظة ، عوالم مختلفة قلّ نظيرها ، وهي بمثابة درة السياحة في محافظة الوجه ، وبسبب موقعها الرائع والمثير يتهافت عليها السياح لاسيما في فصل الصيف ، وتظهر عظمة المكان في امتزاج الطبيعة مع بعضها ، حتى باتت مقصداً لأصحاب الكشتات البحرية والجلسات الهادئة بعيدًا عن صخب المدينة ، ويتميز شاطئ " المكيسر " بكثرة الصخور والشعاب المرجانية و بقربه من المناطق الغزيرة للبحر ، التي يسهل لمحبي هواية صيد السمك ممارسة هوايتهم في أعماق المنطقة .

20:30ت م

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