السعودية اليوم / مدن تدريب الأمن العام تنهي استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي



الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أنهت مدن تدريب الأمن العام، في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والقصيم)، اليوم، استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالأمن العام.

وقد استمرت إجراءات استقبال الطلبة لمدة ثلاثة أيام، وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة لمواجهة

وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالدروة في مدن التدريب الخمس 5000 طالب، سيتلقون خلالها المهارات الأمنية اللازمة لينضموا بعدها لزملائهم رجال الأمن لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

20:24ت م

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الرياض 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأنهت مدن تدريب الأمن العام، في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والقصيم)، اليوم، استقبال الطلبة المستجدين من الدفعة الأولى في الدورة التأهيلية للفرد الأساسي بالأمن العام.وقد استمرت إجراءات استقبال الطلبة لمدة ثلاثة أيام، وسط تطبيق محكم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث يدخل الطالب وفق البروتوكولات الصحية حتى ينتهي من الإجراءات الداخلية لإدارة القبول والتسجيل، ثم بعد ذلك يتم تسليم الطلبة للقسم المختص وهو قسم التدريب العسكري.وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالدروة في مدن التدريب الخمس 5000 طالب، سيتلقون خلالها المهارات الأمنية اللازمة لينضموا بعدها لزملائهم رجال الأمن لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //20:24ت م0207

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