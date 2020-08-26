السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يتفقّد مقر فرع إدارة المجاهدين



حفر الباطن 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، اليوم إدارة المجاهدين بالمحافظة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عالي بن عايض القحطاني، وتجوّل على القسم الإداري واطلع على مركز العمليات الجديد بعد تفعيله، مستمعا لشرح مفصل عن دور مركز العمليات وآلية العمل فيه .

كما اطلع سموه على عرض المركبات الحديثة الخاصة بالإدارة، مؤكدا أهمية عمل فرع الإدارة العامة للمجاهدين للعمل بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة, منوهاً بما يقوم به فرع إدارة المجاهدين من أعمال ومجهودات أمنية.

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20:14ت م

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