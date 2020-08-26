السعودية اليوم / "جامعة الشمالية " تنفذ دورات تدريبية عن كيفية استخدام نظام التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لطلبة السنة التحضيرية



عرعر 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

نفذت جامعة الحدود الشمالية ممثلةً بعمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد اليوم, دورات تدريبية حول"كيفية استخدام نظام التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لطلاب وطالبات السنة التحضيرية للعام 1442 .

وأوضحت الجامعة أن هذه الدورات التدريبية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ، تهدف إلى التعرف على نظام بلاك بورد وكيفية استخدامه، والتمكين للوصول إلى المقررات الدراسية والتعامل مع الأدوات، والتعرف على أساليب التعلم عن بُعد والفصول الافتراضية.

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19:30ت م

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