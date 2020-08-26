السعودية اليوم / الدفاع المدني بجازان يدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر



حيزان 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن التوقعات بتكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وما يصاحبها من تأثيرات بنشاط في الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين في المواقع الساحلية مع تدنٍّ في مدى الرؤية تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقليات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء المغبرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يُبثّ من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa .

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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19:18ت م

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