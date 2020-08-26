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سناب شات يمنع فتح أكثر من حساب للشخص الواحد

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2020-08-26

سناب شات يمنع فتح أكثر من حساب للشخص الواحد

إذا كان هناك حسابان لا يجب فتحهما عبر نفس الجهاز

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية عبدالله السبع: إن تطبيق سناب شات منع فتح أكثر من حساب للشخص الواحد.

وأضاف السبع في تغريدة له عبر تويتر: نصيحة إذا عندك حسابين في التطبيق لا تفتحهم في جهاز واحد، لو حاب تعرف أكثر عن قوانين التطبيق تقدر من الرابط التالي هنا.

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ويحسب قوانين سناب شات لا يُسمح لمن هم أقل من 13 عامًا بإنشاء حساب أو استخدام الخدمات مع عدم استخدام خدمات التطبيق لأي غرض غير قانوني أو محظور، وأيضًا عدم استخدام أي روبوت أو برنامج استكشاف جديد على الشبكة أو متتبع أو كاشط أو أي وسائل آلية أخرى أو واجهة للوصول إلى الخدمات أو لاستخلاص معلومات عن المستخدمين الآخرين، بالإضافة إلى عدم استخدام أو تطوير أي تطبيقات من طرف ثالث تتفاعل مع الخدمات أو محتوى مستخدمين آخرين أو معلوماتهم دون موافقة خطية من سناب شات.

 

 


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