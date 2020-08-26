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لقيت مشاهد مؤلمة تداولاً واسعًا وتعاطفًا مع حادثة مأساوية، راح ضحيتها أربعة أطفال وامرأتان غرقًا في سيول جارفة بمحافظة إب، ورُصدت مشاهد الأطفال وهم يستغيثون بعد مجازفة قائد المركبة بهم إلى السيول.
وتفصيلاً، أشارت مصادر إعلامية يمنية إلى نجاة السائق، ووفاة ستة ركاب، هم امرأتان وأربعة أطفال، وذلك بعد فشل محاولات الإنقاذ.
وكانت الواقعة قد حدثت في محافظة إب اليمنية إلا أن المشاهد جالت العديد من الدول، وتعاطف معها الآلاف مدينين تصرف السائق.
مشاهد مؤلمة قبل الموت: أطفال يستغيثون من فوق مركبة جرفتها السيول في "إب"محمد المواسي الخليج 365 2020-08-25
لقيت مشاهد مؤلمة تداولاً واسعًا وتعاطفًا مع حادثة مأساوية، راح ضحيتها أربعة أطفال وامرأتان غرقًا في سيول جارفة بمحافظة إب، ورُصدت مشاهد الأطفال وهم يستغيثون بعد مجازفة قائد المركبة بهم إلى السيول.
وتفصيلاً، أشارت مصادر إعلامية يمنية إلى نجاة السائق، ووفاة ستة ركاب، هم امرأتان وأربعة أطفال، وذلك بعد فشل محاولات الإنقاذ.
وكانت الواقعة قد حدثت في محافظة إب اليمنية إلا أن المشاهد جالت العديد من الدول، وتعاطف معها الآلاف مدينين تصرف السائق.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:07 PM
حادثة مأساوية وقعت باليمن وتعاطف معها الآلاف مدينين تصرف السائق
لقيت مشاهد مؤلمة تداولاً واسعًا وتعاطفًا مع حادثة مأساوية، راح ضحيتها أربعة أطفال وامرأتان غرقًا في سيول جارفة بمحافظة إب، ورُصدت مشاهد الأطفال وهم يستغيثون بعد مجازفة قائد المركبة بهم إلى السيول.
وتفصيلاً، أشارت مصادر إعلامية يمنية إلى نجاة السائق، ووفاة ستة ركاب، هم امرأتان وأربعة أطفال، وذلك بعد فشل محاولات الإنقاذ.
وكانت الواقعة قد حدثت في محافظة إب اليمنية إلا أن المشاهد جالت العديد من الدول، وتعاطف معها الآلاف مدينين تصرف السائق.
، مشاهد مؤلمة قبل الموت: أطفال يستغيثون من فوق مركبة جرفتها السيول في "إب" ،
المصدر : الخليج 365
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