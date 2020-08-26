، مشاهد مؤلمة قبل الموت: أطفال يستغيثون من فوق مركبة جرفتها السيول في "إب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حادثة مأساوية وقعت باليمن وتعاطف معها الآلاف مدينين تصرف السائق

لقيت مشاهد مؤلمة تداولاً واسعًا وتعاطفًا مع حادثة مأساوية، راح ضحيتها أربعة أطفال وامرأتان غرقًا في سيول جارفة بمحافظة إب، ورُصدت مشاهد الأطفال وهم يستغيثون بعد مجازفة قائد المركبة بهم إلى السيول.

وتفصيلاً، أشارت مصادر إعلامية يمنية إلى نجاة السائق، ووفاة ستة ركاب، هم امرأتان وأربعة أطفال، وذلك بعد فشل محاولات الإنقاذ.

وكانت الواقعة قد حدثت في محافظة إب اليمنية إلا أن المشاهد جالت العديد من الدول، وتعاطف معها الآلاف مدينين تصرف السائق.