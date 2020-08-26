- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 حالات وفاة، و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293.711 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6.255 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 278.425 حالة.
"كورونا" يصيب 140 باكستانياً جديداً.. وينهي حياة 9وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-25
سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 حالات وفاة، و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293.711 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6.255 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 278.425 حالة.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
10:04 PM
إجمالي الوفيات يرتفع إلى 6.255
سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 حالات وفاة، و450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبين المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293.711 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6.255 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 278.425 حالة.
، "كورونا" يصيب 140 باكستانياً جديداً.. وينهي حياة 9 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يصيب 140 باكستانياً جديداً.. وينهي حياة 9 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.