، لبنان .. 532 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى بالفيروس بلغ 13.687

سجّل لبنان خلال الــ 24 ساعة الماضية 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (الثلاثاء)، بأن إجمالي عدد الإصابات زاد إلى 13.687 إصابةً، فيما وصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3.815 حالة.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 138 وفاة.