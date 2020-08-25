شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تُغلق 149 محلاً مخالفاً والان نبدء بالتفاصيل
أغلقت أمانة محافظة جدة 149 محلاً تجاريًّا متنوعة الأنشطة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، وذلك ضمن الحملات والجولات التي تنفذها الأمانة للتأكد من تطبيق البروتوكولات والتدابير الوقائية والتحقق من إجراءات السلامة الصحية.
وأكد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني مواصلة الفِرق الرقابية الميدانية أعمالها الرقابية الميدانية على جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة، وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم والتأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وعدم التهاون حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة.
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