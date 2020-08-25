تركيا تقر بمقتل أحد جنودها في العاصمة الليبية طرابلس المزيد

الخليج 365 - عبد العزيز خالدالأربعاء 2020/8/26 12:35 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنودها في العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضحت الدفاع التركية، في بيان، أن الجندي يدعي بلال يلماز، أحد أفراد قوات الدفاع الجوي، قتل أثناء أداء مهمته في طرابلس، وأن كل المحاولات إنقاذه باءت للفشل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
والجمعة الماضية، أكد موقع "رادار إيطاليا" المتخصص في الرصد الجوي العسكري، رصد رحلة شحن جوي تركية جديدة إلى ليبيا بالتزامن مع إعلان قرار وقف إطلاق النار.
وكشف الموقع عن قيام طائرة تركية من طراز (Lockheed C-130E) قادمة من إسطنبول بعد توقفها في مصراتة برحلة أخرى إلى قاعدة الوطية العسكرية المحتلة جنوب زوارة.
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