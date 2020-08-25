الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق بعض الطرق في المنطقة الحدودية مع لبنان بسبب "حادث أمني" المزيد

أغلق الجيش الإسرائيلي بعض الطرق في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان بعد الاشتباه بعملية تسلل عبر الحدود، فيما أكدت وسائل إعلام سماع دوي انفجار.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "هناك حادثا أمنيا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتم إغلاق بعض الطرقات".

ولفت إلى أن" التفاصيل قيد الفحص"، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يشتبه بوجود عملية تسلل عبر الحدود".

كما وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى القاعدة العسكرية في الشمال لمتابعة الوضع على حدود لبنان .

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إن "الجيش أطلق قنابل إضاءة في المنطقة الحدودية للمساعدة في عملية البحث".

Advertisements

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي طلب من السكان في عدد من البلدات الحدودية التزام منازلهم وإعلاق الأبواب والنوافذ".

وشملت البلدات "يفتاح ومنارة ومرغاليوت ومسغاف عام وملكية".



وحظر الجيش "أي نشاط في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية، ودعا السكان إلى البقاء في المنازل".

وذكرت القناة الإخبارية الاسرائيلية الـ12 أن "الحادث الأمني وقع بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي إجازة في أحد الفنادق بمنطقة الشمال".



وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ عدة أسابيع حالة من التوتر المشوب بالحذر.

