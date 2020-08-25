النفط يرتفع لأعلى مستوياته في 5 أشهر مع قيام منتجين أمريكيين بخفض الإنتاج قبيل إعصار لورا المزيد

عادت أسعار النفط إلى مستوياتها قبل إعلان كورونا جائحة عالمية، وأغلقت عقود خام برنت التداولات عند 45.86 دولار للبرميل، وخام القياسي الأمريكي عند 43.35 دولار للبرميل.

وهذا هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ 5 مارس/ آذار، قبل حوالي أسبوع من إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر الثلاثاء، مع قيام منتجين أمريكيين بوقف معظم الإنتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك قبيل الإعصار لورا، رغم أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا وأوروبا قيًد المكاسب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 73 سنتا، أو 1.6%، لتسجل عند التسوية 45.86 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.35 دولار للبرميل.

وتلقى النفط دعما أيضا بعد أن أكد مسؤلوون تجاريون أمريكيون وصينيون مجددا التزام البلدين باتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات النفط الأمريكية سجلت الأسبوع الماضي خامس هبوط أسبوعي على التوالي.

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية الثلاثاء، إن منتجي النفط أوقفوا ضخ 1.56 مليون برميل يوميا، أو 84% من الإنتاج اليومي، من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك قبيل إعصار من المنتظر أن يضرب المنطقة هذا الأسبوع.

ويتجه الإعصار لورا شمالا في وسط خليج المكسيك ومن المتوقع أن يصبح إعصارا قويا يدفع رياحا سرعتها 185 كيلومترا في الساعة عندما يصل إلى اليابسة يوم الخميس.

وقال منظمون للعمليات البحرية إن منتجي الطاقة قاموا بإخلاء 299 منصة إنتاج و11 منصة للحفر حتى ظهر الثلاثاء.

وأضافوا أن إغلاق الآبار خفض أيضا إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي في خليج المكسيك بمقدار 1.65 مليار قدم مكعبة يوميا أو 61 بالمئة من إجمالي الإنتاج.