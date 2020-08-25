سعود بن خالد في العلا لبحث الحدّ من حالات التعديات بأنواعها

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - واس

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زار الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، محافظة العلا، إنفاذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بهدف بحث وتعزيز آليات العمل للمحافظة على الأراضي الحكومية، والحدّ من حالات التعديات بأنواعها كافة من خلال تسريع وتيرة العمل في معالجة أية إحداثيات في المحافظة بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة .

ورأس سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارته اجتماع القيادات المسؤولة عن مراقبة وإزالة التعديات في محافظة العلا، واستعرض في بداية الاجتماع جهود المحافظة في معالجة التعديات على الأراضي والسبل الكفيلة بالقضاء عليها ومتابعتها بشكل دقيق، بحضور معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البلهيشي، ووكيل إمارة المنطقة وهيب السهلي، ومحافظ العلا راشد القحطاني وعدد من قيادات الإمارة .

ووجّه سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل بإنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم جميع القطاعات المعنية بالتعديات بحيث تُسهم في عملية التنسيق المباشر، بما يضمن الاستجابة السريعة في اتخاذ القرارات .

وشدّد سموه على أهمية تكثيف المتابعة لأي تعدٍّ على الأراضي الحكومية، من خلال الرصد الميداني والاستفادة من الميزات التقنية التي سيوفرها برنامج النظام الإلكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة الذي دشنه سمو أمير المنطقة، وما يحتويه من إمكانيات تقنية متقدمة من شأنها تعزيز الجهود القائمة ويسرع من إجراءات البلاغات، ورصد حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها في إطار منظومة عمل موحّدة.

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