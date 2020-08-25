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خطوات تفعيل خاصية الإشعارات لخدمات الجوازات عبر أبشر
يتم أولًا تسجيل الدخول إلى التطبيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الجوازات خطوات تفعيل خاصية الإشعارات لخدماتها المتاحة عبر تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية في الهواتف الذكية.
وقالت الجوازات عبر تويتر: إنه يجب أولًا تسجيل الدخول عبر التطبيق ثم اختيار أيقونة معلوماتي وبعدها اختيار أيقونة الخط الزمني ثم تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي).
وتابعت الجوازات أنه بعد ذلك يتم اختيار الخدمة (أنا والعائلة- المركبات- العمالة المنزلية- المخالفات المرورية) وبعدها تظهر عبارة “أضف إلى التقويم” ومن خلالها يتم تحديد تاريخ التنبيه المطلوب وأخيرًا الضغط على أيقونة إضافة.
وفي وقت سابق أعادت منصة أبشر توضيح آلية متابعة موعد انتهاء تأشيرات العمال والتأكد من صلاحية التأشيرات عبر البوابة الإلكترونية للمنصة.
وقالت المنصة: إنه في حال الرغبة في معرفة موعد انتهاء تأشيرة العامل يجب اتباع ما يلي:
- دخول صاحب العمل لحسابه بمنصة أبشر أعمال.
- الانتقال إلى خدمات أعمالي ومن ثم خدمة التأشيرات.
- اختيار المقيم ثم عرض تفاصيل أكثر ومن ثم طباعة التأشيرة، وبذلك يمكنه الاطلاع على موعد انتهاء التأشيرة.
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