هذه إستراتيجية المملكة القابضة بعد خسارة مليار ريال

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، طلال الميمان، أن الخسارة الفصلية بقيمة 1.12 مليار ريال نهاية الربع الثاني 2020 جاءت جراء ظروف جائحة كورونا، خاصة تداعياتها على قطاع الفنادق.

وقال الميمان في مقابلة مع “العربية”: إن الخسائر تأتي جراء مرور العالم أجمع بجائحة غير مسبوقة والإجراءات الوقائية في منع تفشي الجائحة، بما جعل من الربع الثاني فصلًا استثنائيًّا، لن يؤثر على إستراتيجية المملكة التي أثبتت نجاحها على مدى 40 عامًا.

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ووصف المملكة القابضة بأنها أحد أكبر المستثمرين في الفنادق عالميًّا، عبر تملك 6.2% من علامة أكور التي تدير 500 فندق في 95 دولة ولديها 1500 موظف، إضافة إلى الفورسيزنز التي تملك 120 فندقًا في العالم، كما أن المجموعة تمتلك أصولًا كبيرة في مختلف شركات العالم.

وبشأن ارتفاعات الأسهم الأمريكية، قال الميمان: إن المملكة القابضة لديها محفظة عالمية ومن الصعب تعميم ارتفاعات الأسواق على كافة الأسهم.

وأشار إلى أداء قوي لاستثمارات المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودية، ولم نزل نؤدي نتائج جيدة في البنك السعودي الفرنسي مقارنة بالأوضاع الاقتصادية.

وتحدث عن استثمارات المملكة القابضة، في قطاع التكنولوجيا الأمريكي الذي حقق نتائج إيجابية، مثل تويتر وليفت وأوبر، إضافة إلى بنك سيتي. وكشف أن “المملكة القابضة على وشك اقتناص فرص عند نزول الأسهم في الشركات العالمية الجيدة”.

ووصف هذه الفرص بأنها “ليست فقط في قطاع الأسهم وإنما أيضًا في قطاعي الطيران والفنادق”. كما أشار إلى استثمارات المملكة القابضة في فلاي ناس، مؤكدًا أن إستراتيجية الاستثمار طويلة الأجل.

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