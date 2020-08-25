، "رسميًّا".. النصر يودِّع العدالة بسداسية ويواصل ملاحقة الهلال ،

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ودَّع العدالة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسيناريو حزين أمام النصر؛ وذلك بعد أن خسر بنتيجة كبيرة، قوامها 6/ 1، في ختام الجولة الـ27 من الدوري، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وبهذه النتيجة تمسك النصر بالوصافة برصيد 57 نقطة، ولا يزال ينتظر تعثر الهلال حتى يقتنص الصدارة.
وفي تفاصيل اللقاء، حضر النصر في الشوط الأول بخماسية رغم أن العدالة كان هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق أندريا. وكان هدف العدالة نقطة تحول بالنسبة للنصر، الذي انتفض بخماسية، جاءت عن طريق الهداف التاريخي للنصر (هداف الدوري) عبد الرزاق حمدالله (هدفين) عند الدقيقتَين الـ14، الـ45+4، وعند الدقيقة الـ17، الـ43 هدفين عن طريق جوليانو، وعند الدقيقة الـ28 عن طريق أحمد موسى.
وقبلها خسر العدالة خدمات اللاعب خالد الدبيش الذي خرج بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل العدالة اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الثاني حاول النصر إضافة هدف سادس، لكن القائم تعاطف مع الضيوف عند الدقيقة الـ83، وتصدى لتسديدتَي خالد الغنام ومختار على (تباعًا).
وحضر البديل النصراوي عبد العزيز الدوسري بالهدف السادس للنصر عند الدقيقة الـ90+2 من الوقت بدل الضائع.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الدوري السعودي للمحترفين العدالة
"رسميًّا".. النصر يودِّع العدالة بسداسية ويواصل ملاحقة الهلالأحمد سرور الخليج 365 2020-08-25
ودَّع العدالة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسيناريو حزين أمام النصر؛ وذلك بعد أن خسر بنتيجة كبيرة، قوامها 6/ 1، في ختام الجولة الـ27 من الدوري، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وبهذه النتيجة تمسك النصر بالوصافة برصيد 57 نقطة، ولا يزال ينتظر تعثر الهلال حتى يقتنص الصدارة.
وفي تفاصيل اللقاء، حضر النصر في الشوط الأول بخماسية رغم أن العدالة كان هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق أندريا. وكان هدف العدالة نقطة تحول بالنسبة للنصر، الذي انتفض بخماسية، جاءت عن طريق الهداف التاريخي للنصر (هداف الدوري) عبد الرزاق حمدالله (هدفين) عند الدقيقتَين الـ14، الـ45+4، وعند الدقيقة الـ17، الـ43 هدفين عن طريق جوليانو، وعند الدقيقة الـ28 عن طريق أحمد موسى.
وقبلها خسر العدالة خدمات اللاعب خالد الدبيش الذي خرج بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل العدالة اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الثاني حاول النصر إضافة هدف سادس، لكن القائم تعاطف مع الضيوف عند الدقيقة الـ83، وتصدى لتسديدتَي خالد الغنام ومختار على (تباعًا).
وحضر البديل النصراوي عبد العزيز الدوسري بالهدف السادس للنصر عند الدقيقة الـ90+2 من الوقت بدل الضائع.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:02 PM
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
12:05 AM
في ختام الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ودَّع العدالة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسيناريو حزين أمام النصر؛ وذلك بعد أن خسر بنتيجة كبيرة، قوامها 6/ 1، في ختام الجولة الـ27 من الدوري، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وبهذه النتيجة تمسك النصر بالوصافة برصيد 57 نقطة، ولا يزال ينتظر تعثر الهلال حتى يقتنص الصدارة.
وفي تفاصيل اللقاء، حضر النصر في الشوط الأول بخماسية رغم أن العدالة كان هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق أندريا. وكان هدف العدالة نقطة تحول بالنسبة للنصر، الذي انتفض بخماسية، جاءت عن طريق الهداف التاريخي للنصر (هداف الدوري) عبد الرزاق حمدالله (هدفين) عند الدقيقتَين الـ14، الـ45+4، وعند الدقيقة الـ17، الـ43 هدفين عن طريق جوليانو، وعند الدقيقة الـ28 عن طريق أحمد موسى.
وقبلها خسر العدالة خدمات اللاعب خالد الدبيش الذي خرج بالبطاقة الحمراء؛ ليكمل العدالة اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الثاني حاول النصر إضافة هدف سادس، لكن القائم تعاطف مع الضيوف عند الدقيقة الـ83، وتصدى لتسديدتَي خالد الغنام ومختار على (تباعًا).
وحضر البديل النصراوي عبد العزيز الدوسري بالهدف السادس للنصر عند الدقيقة الـ90+2 من الوقت بدل الضائع.
، "رسميًّا".. النصر يودِّع العدالة بسداسية ويواصل ملاحقة الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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