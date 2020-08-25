، تحضيراً لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يكسب الأهلي بخماسية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كسب المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لفئة الشباب ، اليوم الثلاثاء، المناورة التي جمعته بفريق درجة الشباب بالنادي الأهلي بنتيجة 5-0، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق عيسى الذكر الله "هاتريك"، وأحمد الغامدي، وزياد الجهني.
وأشرك المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج في بداية المباراة: مشاري سنيور في حراسة المرمى، وبندر درويش، ومناف أبو يابس، وعلي العبسي، وفهد الدوسري، وأحمد الغامدي، وزياد الجهني، ونواف العصيمي، وسعد الناصر، وحسن العلي، وريان البلوشي.
من جهة أخرى، أدى اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة المناورة، صباح اليوم تمارين التقوية في الصالة الرياضية التابعة لنادي وقت اللياقة (فرع الطائف)، في حين اشتملت الحصة المسائية والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية على تطبيق تمارين تكتيكية منوعة.
تحضيراً لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يكسب الأهلي بخماسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25
كسب المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لفئة الشباب ، اليوم الثلاثاء، المناورة التي جمعته بفريق درجة الشباب بالنادي الأهلي بنتيجة 5-0، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق عيسى الذكر الله "هاتريك"، وأحمد الغامدي، وزياد الجهني.
وأشرك المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج في بداية المباراة: مشاري سنيور في حراسة المرمى، وبندر درويش، ومناف أبو يابس، وعلي العبسي، وفهد الدوسري، وأحمد الغامدي، وزياد الجهني، ونواف العصيمي، وسعد الناصر، وحسن العلي، وريان البلوشي.
من جهة أخرى، أدى اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة المناورة، صباح اليوم تمارين التقوية في الصالة الرياضية التابعة لنادي وقت اللياقة (فرع الطائف)، في حين اشتملت الحصة المسائية والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية على تطبيق تمارين تكتيكية منوعة.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
10:23 PM
كسب المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لفئة الشباب ، اليوم الثلاثاء، المناورة التي جمعته بفريق درجة الشباب بالنادي الأهلي بنتيجة 5-0، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق عيسى الذكر الله "هاتريك"، وأحمد الغامدي، وزياد الجهني.
وأشرك المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج في بداية المباراة: مشاري سنيور في حراسة المرمى، وبندر درويش، ومناف أبو يابس، وعلي العبسي، وفهد الدوسري، وأحمد الغامدي، وزياد الجهني، ونواف العصيمي، وسعد الناصر، وحسن العلي، وريان البلوشي.
من جهة أخرى، أدى اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة المناورة، صباح اليوم تمارين التقوية في الصالة الرياضية التابعة لنادي وقت اللياقة (فرع الطائف)، في حين اشتملت الحصة المسائية والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية على تطبيق تمارين تكتيكية منوعة.
، تحضيراً لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يكسب الأهلي بخماسية ،
المصدر : الخليج 365
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