شكرا لمتابعة خبر عن المطلق : قراءة سورة البقرة للعلاجٌ أو للزواج «زعم باطل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):علق الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، على مايروج له بعض الرقاة، بأن قراءة سورة البقرة علاجٌ أو رقية أو سبب مجرَّب للزواج والوظيفة .
وقال الشيخ ما يروّج له بعض الرُّقاة من أنَّ قراءة سورة البقرة في مجلس واحد يوميًا لمدة أربعين يومًا علاجٌ أو رقية أو سبب مجرَّب للزواج والوظيفة ... إلخ، زعم باطل، ليس عليه دليل.
وأكد الشيخ أن هذه القضية صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة.
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