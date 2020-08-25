نصائح لتخفيف الكحة لدى مصاب " كورونا "

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): اوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، كيفية تخفيف تلكحة لمصاب فيرس " كورونا المستجد". اوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، كيفية تخفيف تلكحة لمصاب فيرس " كورونا المستجد". وأشارت الصحة أنه يجب استلقاء المريص على جانبه والجلوس في وضع مستقيم، وتجنب الاستلقاء على الظهر. ويذكر أن الصحة قد أعلنت علن عن تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل 1044 حالة تعافي.

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