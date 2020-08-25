بالفيديو.. التعليم تحذر الطلاب من استخدام المنصات التعليمية الغير معتمدة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حذرت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات من التعامل مع المنصات التعليمية الغير معتمدة من الوزارة. حذرت وزارة التعليم، الطلاب والطالبات من التعامل مع المنصات التعليمية الغير معتمدة من الوزارة. وأكدت الوزارة على ضرورة تأمين الحاسب الألي قبل استخدام المنصات التعليمية والتحقق من المواقع الرسمية لوزارة التعليم وتحميل البرامج الأصلي على الحاسوب. وأوضحت الوزارة دور المعلم في تحذير الطلاب من التعامل مع المواقع مجهولة المصدر، وخصوصية الحسابات اثناء استخدام التعليم عن بعد، والبع عن التنمر والتحرش والدخول على المواقع المشبوهة.

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