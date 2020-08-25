شكرا لمتابعة خبر عن 500ريال غرامة لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذرت إدارة المرور، اليوم الثلاثاء،السائقين من عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق.

وأشارت المرور إلى أن عدم الالتزام بالمسارات المحددة يعرض حياة السائق والحياة الآخرين للخطر، مؤكدة ان ذلك يعد مخالفة لها غرامة مالية 300 /500 ريال.