“إشارة مُؤكدة” تردد قناة الجزائرية الرياضية “Télévision Algérienne” أغسطس 2020 ???????? خطوات إضافة الشفرة لأجهزة الاستقبال

نقدم لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية Télévision Algérienne 2020 والتي أصبحت محل بحث كبير مع انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية في نسختها “32” وسنستعرض معكم أيضا كيفية مشاهدة القناة وذلك عن طريق جدول التردد الخاص بالقناة وكيفية استقبالها، لدلك يمكنكم من خلال تردد قناة الجزائر الأرضية مشاهدة بث مباشر لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك يمكن متابعة الاستوديوهات التحليلية المتميزة على شاشة قناة الجزائر الأرضية.

أما عن طريقة كسر شفرة كافة “الرسيفرات” أجهزة الاستقبال حتى تتمكنوا من استقبال إشارة قناة الجزائر الرياضية الأرضية، وتجدر الإشارة أن القناة تبث إشارتها من خلال القمر الصناعي للمصري نايل سات، كما يسعدنا التواصل مع متابعينا للإجابة على أي استفسارات تخص قناة الجزائرية الرياضية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية “Télévision Algérienne “2020

جدول تردد قناة الجزائر الأرضية

من هنا نقدم لكم جدول تردد قناة الجزائر الأرضية على النايل سات 2019 التي تتيح متابعة جميع أخبار الجزائر العامة ومشاهدة مباريات كرة القدم لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، في الرموز الأتية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 11680 أفقى 27500 نايل سات

قناة الارضية الجزائرية ENTV Algeria

Nilesat 7°W – 11680 H 27500

SES 22°W – 12674 H 20250

AlcomSat 25°W – 12240 H 30000

AlcomSat 25°W – 12160 H 30000

AL Yah 52°E – 12054 H 27500

Biss:1100001100000000

خطوات إضافة شفرة قناة الجزائر الرياضية لأجهزة الاستقبال

بخصوص الأجهزة الصيني الشعبية معالج على all:

قف على القناة واضغط من الريموت انفو Info ثم 1234 سيظهر سطر تدخيل الشفرة فتقوم باد خالها لتعمل مباشرة، ولها طريقة ثانية حيث قم بالدخول ل منيو ثم تقف على اللغة وتضغط 1234 أو 0000 وسوغ تظهر صفحة الشفرات، تدخل عليها ودخل الشفرة وفيه أنوع تدوس انفو ستجد سطر 16 رقم في أخر الصفحة ادخل عليه واكتب الشفرة غير كده جهازك محتاج سوفت توين بروتكول طريقة وضع الشفرة لأجهزة ig720&730&740

أولا يجب وضع الشقرة بدون حروف صغيرة .

الوقوف على القناه المراد فتحها اضغط انفو اربع مرات تظهر لك فيمة وضع الشفره ولو لم تظهر اضغط منيو 6666 طريقة وضع الشفرة لجهاز ترومان 270 أوبشن HD

قف على القناه المشفرة

اضغط من الريموت 8282

ستظهر قائمة الشفرات

ندخل التردد والشفرة

ثم OK

طريقة وضع الشفرة لجهاز اوبن سات 333.

Menu

Setting

Plugin MANAGE

Type: Patch , Status: On

قف على القناه المشفرة وتدخل 8282 سوف تظهر صفحة البيس اضغط إضافة أو تعديل الشفرة

اضغط 8899 لتفعيل الباتش

برامج قناة الجزائرية الرياضية الثالثة الفضائية

تقدم القناة باقة مختارة ومتميزة من اهم البرامج والفقرات الفنية والنشرات الإخبارية بالإضافة الى تغطية حصرية وشاملة لكافة المهم من الأحداث ومن اهم برامج القناة ما يلي:

برنامج مساء الثالثة

ضيف الثالثة

قرائيات

الجزائر نت

الأسبوع الرياضي

ساعة رياضة

دوري المحترفين

في دائرة الضوء

تقدر تربح

فتاوى على الهواء

صباح الخير يا جزائر.

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في حال كان لديكم أي استفسار يرجى ترك تعليق بالاستفسارات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين على الإجابة على جميع التغليقات، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة على تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية Télévision Algérienne الجديد.