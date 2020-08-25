هيئة الأمر بالمعروف تحصل على 92% في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية

حققت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتائج متقدمة في مستوى خدماتها الإلكترونية، والتي بلغت نسبة 92% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية «مرصد» الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر».

وتعتبر الرئاسة العامة من أوائل الجهات الحكومية التي فعَّلت الخدمات الإلكترونية في جميع إداراتها، وأطلقت العديد من المنصات الرقمية التفاعلية؛ لتحقيق غاية مثلى تتجسد في العمل وفق أكمل وجه وأحسن صورة، لا سيما في تسخير المنصات الإلكترونية لخدمة الرئاسة والمستفيدين من أعمالها وفعالياتها ومناشطها.

وللرئاسة (8) خدمات رقمية تفاعلية في «مرصد»، وهي: (خدمة مكافحة الابتزاز- خدمة مكافحة السحر والشعوذة - خدمة مكافحة جرائم المعلوماتية - خدمة مكافحة المنكرات العامة - خدمة طلب منصة توعوية - خدمة الحافلة التوعوية - خدمة طلب معرض دائم أو متنقل - خدمة طلب مصلى متنقل).

و«مرصد» وهو إحدى مبادرات (يسّر)، ويتوافق مع التوجهات الدولية لتقييم الحكومة الإلكترونية في العالم، وهو منصة لحصر الخدمات الإلكترونية الحكومية وقياس مستويات نضجها، مما يساهم في التحول الإلكتروني الكامل للجهات الحكومية، ويهدف إلى تقييم مدى التقدم في الجهات الحكومية في مسار الخدمات الإلكترونية بشكل صحيح ودقيق بناءً على بيانات موثقة ومحدثة، كما يهدف لرفع مستوى الشفافية في الإجراءات للجهات الحكومية؛ ما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي في هذه الجهات.

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وتحظى برامج وخدمات الرئاسة العامة الإلكترونية بدعم واهتمام ومتابعة مستمرة من قبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ ما جعلها تحقق نتائج متقدمة في جميع خدماتها الإلكترونية التفاعلية التي أطلقتها، تحقيقًا لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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