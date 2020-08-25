جامعة الحدود الشمالية تراجع قرار الدراسة الحضورية: ستكون «عن بُعد»

تراجعت جامعة الحدود الشمالية عن قرارها بأن تكون الدراسة حضوريًّا للطلاب المستجدين للعام الدراسي 1441-1442هـ في مقرات الجامعة؛ حيث ستكون الدراسة وفق الضوابط المقرة «عن بعد» ما عدا الجوانب العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور.

وحذف الحساب الرسمي للجامعة ،عبر موقع «تويتر»، تغريدة قال فيها: إن الدراسة سيتكون حضوريًّا للطلاب الجدد؛ حيث أكدت جامعة الحدود الشمالية، أمس الإثنين، أن الدراسة ستكون حضوريًّا لجميع المقررات الدراسية مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة من وزارة الصحة.

ونفى رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد يحيى الشهري، أن تكون الدراسة حضوريًّا هذا العام، مشيرًا إلى أنها ستكون عن بُعد وفق الضوابط المقرة، باستثناء الجوانب العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور.

وقال الشهري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يشرفني باسم منسوبي الجامعة الترحيب بطلاب الجامعة في بداية عام جديد نسأل الله أن يجعله عام خير ونجاح لكل فرد منهم وأن يوفقهم في مرحلة أخرى من المعرفة والتحصيل».

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وأضاف: «كما أرحب ترحيبًا خاصًا بالطلاب المستجدين في الجامعة في هذا العام مع التمنيات لهم بتحقيق طموحاتهم وتوقعات أسرهم ووطنهم فيهم، وسنحرص في الجامعة على بذل كل ما نستطيع لمراعاة الضوابط الوقائية المتعلقة بوباء كورونا، وفي نفس الوقت تقديم أفضل ما يمكن من خطط دراسية وبرامج».

وقال: «ستكون الدراسة وفق الضوابط المقرة عن بُعد ما عدا الجوانب العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور للجامعة وهذا ينطبق على طلاب الجامعة السابقين والمستجدين».

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جامعة الحدود الشمالية: الدراسة حضوريًا للطلاب المستجدين في جميع المقررات