الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء، رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تنشط على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، وكذلك على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وقالت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، الفرصة مستمرة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير، وتمتد إلى الباحة.

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وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل مكة المكرمة ووادي الدواسر والأحساء 43 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تسجل أبها 19 مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.

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