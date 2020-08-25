الزعاق يحدد موعد انكسار الموجة الحارة.. ودخول النجم الثاني من سهيل

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن النجم الأول من سهيل قد بدأ، وهو يسمى بالطرف؛ لأنه يقع في طرف القيظ، ويتميز بالأجواء الحارة.

وأضاف في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، أن النجم الثاني من سهيل سيدخل علينا بعد 10 أيام، وسنبدأ نشعر بانكسار حدة الحرارة النهارية آخر العصر، وسيبرد علينا آخر الليل.

وقال: إن ملامح الموسم المقبل من حيث الحالة المطرية لن تتضح إلا مع ظهور وسوم الوسم، مشيرًا إلى أنه يتبقى عليه 25 يومًا.

وأضاف: أن وسوم الوسم هو السحب التى تظهر من الجهة الغربية في آخر موسم سهيل، لافتًا إلى أن هذه السحب تأتي من هضبة البحيرات في أفريقيا، مضيفًا أنها تساعد في تحديد ماهية الموسم المقبل.