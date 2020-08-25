مكونة من أشخاص في العقد الثالث من العمر..
ألقت شرطة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص في العقد الثالث من العمر، تورطوا في سرقة أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات بأحياء متفرقة بالمدينة.
وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام على موقع «تويتر» أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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كانت هذه تفاصيل خبر سقوط عصابة سرقة الأدوات الطبية بالمدينة.. والأمن العام: تم إيقافهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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