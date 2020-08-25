سقوط عصابة سرقة الأدوات الطبية بالمدينة.. والأمن العام: تم إيقافهم

ألقت شرطة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص في العقد الثالث من العمر، تورطوا في سرقة أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات بأحياء متفرقة بالمدينة.

وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام على موقع «تويتر» أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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