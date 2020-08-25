توضيح من سفارة السعودية ببكين حول المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة

أوضحت سفارة المملكة العربية بالصين الإجراءات التي فرضتها الحكومة الصينية، وذلك للمواطنين الراغبين في العودة إلى الصين مرة أخرى؛ سيتم فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على القادمين من الخارج.

وقالت السفارة، عبر حسابها على موقع «تويتر»: «تود السفارة إحاطة جميع الإخوة المواطنين القادمين إلى جمهورية الصين الشعبية بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطات الصينية المختصة ومن سفارات وقنصليات الصين حول ضرورة الحصول على فحص الحمض النووي الذي يثبت عدم الإصابة بكورونا المستجد كوفيد-19».

وأضافت: «السلطات الصينية تفرض حجرًا صحيًّا مدته 14 يومًا في فنادق يتم تخصيصها لهذا الغرض وعلى نفقة القادمين، ولا يمكن تغيير الفندق الذي تم تحديده قبل انقضاء مدة الحجر، كما أن بعض الفنادق لا تقبل السداد إلا نقدًا».

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