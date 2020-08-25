أحلام بنت عبدالرحمن أول امرأة تشغل منصب مدير عام بوزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية تعيين أحلام بنت عبدالرحمن ينكصار، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون الثقافية في الوزارة، موضحة أن أحلام أول سيدة يتم تعيينها بمنصب مدير عام في الوزارة.

وحصلت أحلام بنت عبدالرحمن على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن، كما عملت ضمن فريق مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية.

وعملت نائبة لرئيس القسم الاقتصادي والثقافي بسفارة المملكة في لندن، وعملت مسؤولة الملف الاقتصادي والثقافي في إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية.

وتولت خلال مشاركاتها، التنسيق الدبلوماسي في الأمانة العامة للجنة سفراء خادم الحرمين الشريفين في أوروبا، وشاركت في تمثيل المملكة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقت كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية.