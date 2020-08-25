نجل حميدان التركي: لجنة الإفراج المشروط رفضت طلب خروج والدي

أعلن نجل المواطن حميدان التركي، السجين في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الإفراج المشروط قررت رفض طلب الإفراج عن والده بعد أكثر من ٦ أسابيع من الانتظار.

وقال، عبر حسابه بموقع «تويتر» «الحمد لله على كل حال، بعد أكثر من ٦ أسابيع من الانتظار، لجنة الإفراج المشروط تقرر رفض طلب الإفراج من والدي حميدان التركي مع إتاحة تقديم الطلب مجددًا بعد سنة اللهم كن مع والدي وصبره وأجره في مصيبته».

يُذكر أن حميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

ثم اعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنه «رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن».