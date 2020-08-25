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وكيل الخارجية للشؤون المتعددة يستقبل سفيري سنغافورة والمغرب

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استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض أمس، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة وونج تشاو مينج. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

كما استقبل الرسي سفير المملكة المغربية لدى المملكة مصطفى المنصوري، وجرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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